Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabahtan itibaren beklenen yağışın, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.