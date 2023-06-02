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Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Serdar Açıl  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabahtan itibaren beklenen yağışın, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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