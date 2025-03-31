Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu geceden yarın öğleye kadar Batı Akdeniz ve Güney Ege'de toz taşınımının etkili olması bekleniyor.
Başta görüş mesafesinde düşme olmak üzere, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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