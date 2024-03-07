Dolar
31.85
Euro
34.70
Altın
2,155.97
ETH/USDT
3,782.30
BTC/USDT
66,797.00
BIST 100
8,976.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de düzenlenen mitinge katılıyor. Bakan Göktaş, İstanbul’da “Beykoz Kadın Buluşması”nda konuşuyor
logo
Gündem

Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışıp Mısır'a kaçan sürücü ve annesi için kırmızı bülten talebi

Zeynep Yeşildal  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışıp Mısır'a kaçan sürücü ve annesi için kırmızı bülten talebi

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücü ile annesi hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik Adalet Bakanlığına yazı gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde 1 Mart'ta gece 23.50'de 17 yaşındaki T.C'nin kullandığı araçla yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen 3 ATV aracına çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Olay gecesi, Mısır'a gittikleri belirlenen sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkaran savcılığın, şüphelilere yönelik kırmızı bülten kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı gönderdiği öğrenildi.

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan Oğuz Mert Acı ile İ.G., T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı.Yaralılardan Oğuz Mert Acı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışıp Mısır'a kaçan sürücü ve annesi için kırmızı bülten talebi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Hükümet Sözcüsü Levy'nin açıklamalarını yalanladı
RTÜK, "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında inceleme başlattı
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oldu

Benzer haberler

Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışıp Mısır'a kaçan sürücü ve annesi için kırmızı bülten talebi

Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışıp Mısır'a kaçan sürücü ve annesi için kırmızı bülten talebi

Eyüpsultan'daki kazada oğlunu yitiren baba Özer Acı: Yavrumuzun adalete teslim olmasını istiyorum

Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada sürücüler yaralandı

Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı

Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası sonucu 3 kişi yaralandı

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası sonucu 3 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet