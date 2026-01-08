Başkentte kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde rüzgarın etkisiyle savrulan çatı parçaları ve tabelalar maddi hasara neden oldu.
Ankara
Fırtına nedeniyle bazı cadde ve sokaklardaki binaların çatılarından uçan parçalar, reklam ve iş yeri tabelaları, bazı araçlara ve çevreye zarar vererek, maddi hasara yol açtı.
Mamak ilçesinde bir binanın çatısından rüzgarın etkisiyle savrulan kiremitler, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara neden oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yozgat Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaat alanı çevresindeki alüminyum reklam tabelaları da fırtınanın etkisiyle yola savrularak, trafiği tehlikeye düşürdü.
Pursaklar Merkez Mahallesi'nde ise fırtına dolayısıyla bir elektrik direğinde meydana gelen patlamalar paniğe sebep oldu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.