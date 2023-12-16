Dolar
28.99
Euro
31.79
Altın
2,018.55
ETH/USDT
2,238.50
BTC/USDT
42,338.00
BIST 100
7,993.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Başkentte Filistin'e destek programı düzenlendi

Filistin İnisiyatifince düzenlenen programda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Ahmet Sertan Usul  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Başkentte Filistin'e destek programı düzenlendi Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Filistin İnisiyatifi tarafından Keçiören ilçesindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda Filistin'e destek için program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Filistin için şarkılar söylendi.

Programa katılan bazı gazeteci, yazar, sanatçı ve avukatlar, yaptıkları konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de yaşlı, kadın, çocuk demeden sivilleri öldürdüğüne dikkati çekti, yaşanan insanlık dramına karşı duyarsız kalınmaması gerektiğini belirtti.

Programda, İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi için de çağrıda bulunuldu. Katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ile "Çocuklar Ölürken Susulmaz", "Gazze'de Soykırım Yaşanıyor", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte Filistin'e destek programı düzenlendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da depreme karşı destek il planı ve tıbbi tahliye tatbikatı yapıldı
Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz ve dişlerini satana 1,1 milyon ceza kesildi

Benzer haberler

Avusturya’da bir kez daha İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi

Avusturya’da bir kez daha İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi

Başkentte Filistin'e destek programı düzenlendi

BM Raportörüne göre İsrail, beyaz bayrak sallasalar dahi Filistinlileri "vurulacak tehdit" varsayıyor

Fransız milletvekili Portes'e göre, Gazze'de suç işleyen Fransız asıllı askerler adalete hesap vermeli

Fransız milletvekili Portes'e göre, Gazze'de suç işleyen Fransız asıllı askerler adalete hesap vermeli
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'te protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç'te protesto edildi
İsrail ordusunun, İsrailli esirleri beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdüğü ortaya çıktı

İsrail ordusunun, İsrailli esirleri beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürdüğü ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet