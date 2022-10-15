Bartın Valiliği: 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır
Bartın Valiliği, Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağından çıkarılan 36 işçiden 25'inin hayatını kaybettiğini, 6 maden işçisinin tedavi için İstanbul'a sevk edildiğini bildirdi.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldiği hatırlatıldı.
- Bartın'da maden ocağında patlama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'daki maden kazasının yaşandığı alana gidecek
- Bakanlar Dönmez ve Soylu, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama
- Bozdağ: Amasra'daki maden kazası bütün boyutlarıyla soruşturulacak
- AFAD: Amasra'da maden ocağındaki patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.