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Bartın-Karabük yolunda yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

Bartın-Karabük kara yolunda yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımın aksamasına yol açtı.

Selim Bostancı   | 17.12.2022
Bartın-Karabük yolunda yamaçtan düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Kara yolunun 15. kilometresi Kirazlıköprü Barajı mevkisinde dağlık alandan yola kaya parçaları düştü.

Güvenlik önlemi alınan yolda, kayaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ulaşımın yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandığı yol, ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu açıldı.

Olası heyelan nedeniyle bölgede trafik işaretleriyle önlem alınırken, sürücülerin de dikkatli olması istendi.

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