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Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 02.09.2021
Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımızla etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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