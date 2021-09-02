Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımızla etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021
Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/GUPPiZCWLQ