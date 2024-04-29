THY Afganistan seferlerine 21 Mayıs'ta yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), 2021'de ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarını 21 Mayıs'tan itibaren yeniden başlatacak.
İstanbul
THY'nin İstanbul-Kabil uçuşlarında salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı olarak, haftada 4 sefer yapılacak.
Afganistan'da yönetim değişimi sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle birçok hava yolu gibi THY de bu ülkeye uçuşlarını durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.