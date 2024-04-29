Bilal Erdoğan: İHÜ Ramazan Bülbül Misafirhanesi ile araştırmacıların, akademisyenlerin konaklamalarını çözmüş olacağız
İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, temelini attıkları İHÜ Ramazan Bülbül Misafirhanesi ile hem yurt dışı hem yurt içi araştırmacıların, akademisyenlerin konaklamalarını çözmüş olacaklarını belirtti.
İstanbul
İHÜ'ye eğitim ve akademik araştırmalar için gelecek öğrenci ve akademisyenlere hizmet vermek amacıyla Başakşehir'de inşa edilecek olan "Ramazan Bülbül Misafirhanesi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törende konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Erdoğan, üniversite olarak kalıcı, güçlü temeller üzerinde altyapı inşası çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Türkiye'deki bütün vakıf üniversitelerine nazaran çok daha farklı, çok daha iddialı bir başlangıç yapan üniversite olduklarını ifade eden Erdoğan, üniversite kurulduğunda "Bu üniversite öğrenciden aldığı ücretle geçinen ve geleceğe yürüyecek bir üniversite olmayacak" şiarıyla başladıklarını anlattı.
Bilal Erdoğan, dünyanın en iyi üniversitelerinin de geldikleri yerlere öğrenci parasıyla gelmediklerini belirterek, kendilerinin de İngilizcede "Endowment Modeli" denilen "Kalıcı Bağış Modeli" ile İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz'ün önderliğinde, üniversitelerini inşa etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Bu kalıcı yatırımların üniversiteye gelir sağladığını aktaran Erdoğan, İHÜ'de yaptıkları çatı güneş enerjisi sistemiyle harcadıkları enerjiyi karşıladıklarını dile getirdi.
Temelini attıkları misafirhane ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bugün temelini atacağımız, inşallah Rams Türkiye'nin katkısıyla gerçekleşecek olan eserle de hem yurt dışı hem yurt içi araştırmacıların, akademisyenlerin dayalı döşeli konaklamalarını çözmüş olacağız. Böylelikle aslında kendini bir yandan çeviren, bir yandan akademisyenlerimizin üniversitemizi tercihini kolaylaştıran bir katma değer. 57 ünite gerçekten çok kıymetli, değerli. Üniversitemiz ideal büyüklüğe ulaştığı zaman 500'ün üzerinde akademisyeni olacak. Bunların yaklaşık yüzde 10'u demek ki burada konaklayabilecek."
Erdoğan, misafirhanenin üniversiteye çok yakın olduğunu, yaklaşık 45 dakikalık yürüme mesafesinde ve üniversitenin ring seferlerinin de geçtiği bir yerde bulunduğunu belirtti.
Burada konaklayacak araştırmacıların, hocaların hem Türkiye'nin en parlak öğrencilerini yetiştireceklerini hem de sosyal bilimlere büyük katkılar yapacaklarını ifade eden Erdoğan, misafirhanenin hayırlı olmasını temenni etti.
Temel atma töreninde Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gündüz ve İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da yer aldı.
Ramazan Bülbül Misafirhanesi hakkında
Arsa alanı 2 bin 90 metrekare olan misafirhanenin inşaat alanı 4 bin 795 metrekare, peyzaj alanı ise 1215 metrekareden oluşacak.
Misafirhane, 25'i suit, 30'u 1+1, 2'si engelli odası olmak üzere toplamda 57 odaya ve 12 araçlık kapalı otoparka sahip olacak.
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