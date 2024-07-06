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Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kişinin yardımına AA eğitimindeki polis dalgıçlar yetişti

Başkentte, baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen kişi, Anadolu Ajansının (AA) Savaş Muhabirliği Eğitimi için bölgede bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli polis dalgıçlarca kurtarıldı.

Serdar Açıl, Buğrahan Ayhan  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren kişinin yardımına AA eğitimindeki polis dalgıçlar yetişti Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

Bala ilçesindeki Kesikköprü Baraj gölüne giren bir piknikçinin suda hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu AA'nın 25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi dolayısıyla burada bulunan emniyet mensuplarına bildirdi.

Gazetecilere, "suda hayatta kalma" dersi veren EGM Koruma Daire Başkanlığına bağlı polis dalgıçlar, bilinci kapalı Mehmet B'yi kıyıya çıkardı.

Mehmet B, kıyıdaki ilk müdahalenin ardından eğitim alanında hazır bulunan 112 ekiplerince Bala Devlet Hastanesine sevk edildi.


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