Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı
Balıkesir'de dün okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücüler, tutuklandı.
Balıkesir
Merkez Pamukçu mevkiinde okul servisiyle tırın çarpıştığı kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Furkan S. ve servis midibüsü sürücüsü Ahmet Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrenci servis midibüsü dün sabah saatlerinde Pamukçu mevkiinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada 26'sı öğrenci, 28 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.