Dolar
35.22
Euro
36.64
Altın
2,628.39
ETH/USDT
3,380.00
BTC/USDT
96,070.00
BIST 100
9,972.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul’da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri" Paneli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AA Editör Masası'nın konuğu
logo
Gündem

Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

Balıkesir'de dün okul servisiyle tırın çarpıştığı, 28 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücüler, tutuklandı.

Saliha Nur Köksal, Miraç Kaya  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

Balıkesir

Merkez Pamukçu mevkiinde okul servisiyle tırın çarpıştığı kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Furkan S. ve servis midibüsü sürücüsü Ahmet Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrenci servis midibüsü dün sabah saatlerinde Pamukçu mevkiinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada 26'sı öğrenci, 28 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
Edirne'de "devamsızlık takip ekipleri" ev ziyaretleriyle öğrencilerin okula gitmesini sağladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir'de açıklamalarda bulundu
İletişim Başkanlığının "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabı İngilizce ve Kürtçe dillerinde yayımlandı
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir'de açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Balıkesir'de açıklamalarda bulundu

Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir’de patlamanın olduğu mühimmat fabrikasında incelemeler devam ediyor

Balıkesir’de patlamanın olduğu mühimmat fabrikasında incelemeler devam ediyor
İzmir'de tıra çarpan okul servisindeki öğrencilerden 1'i öldü, 1'i yaralandı

İzmir'de tıra çarpan okul servisindeki öğrencilerden 1'i öldü, 1'i yaralandı
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet