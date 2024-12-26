Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpıştığı ve 28 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Balikesir
Pamukçu mevkisindeki kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde midibüsün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen tırın araca çarptığı yer alıyor.
Ahmet Ç, idaresindeki 10 S 00206 plakalı öğrencileri taşıyan servis midibüsü dün, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki 34 BOL 861 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada 28 kişi yaralanmıştı.