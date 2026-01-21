Dolar
Gündem

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Gökbulut  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

