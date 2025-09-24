Dolar
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Gündem

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

