Gündem

Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.37'de 4,1 büyüklüğünde, saat 19.52'de ise 4,4 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Balıkesir'de 4,1 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilen ikinci depremin ise 8,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

