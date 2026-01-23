Dolar
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı"nda, Terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

Aykut Karadağ  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, ilgili birim yöneticileri ve 81 valinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden "Koordinasyon Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Siber suçlara yönelik operasyonlarda iki haftada 188 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik 9 ildeki operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de SDG'nin ortaya koyduğu tutum terörsüz bölge hedefini sabote etmeye dönük bir girişim

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda iki haftada 77 şüpheli yakalandı

