Bakan Yerlikaya'nın başkanlığında "Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen "Koordinasyon Toplantısı"nda, Terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konuları ele alındı.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, ilgili birim yöneticileri ve 81 valinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden "Koordinasyon Toplantısı"nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci, uyuşturucu ile kararlı ve kesintisiz mücadele ve trafik güvenliği konularını ele aldıklarını kaydetti.
