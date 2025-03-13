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Bakan Yerlikaya: Milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hamdolsun, milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor. Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 40 yılı aşan bölücü terör girdabını ortadan kaldırmaktır." dedi.

İbrahim Toprak, Ömer Yasin Ergin  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Bakan Yerlikaya: Milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor

Batman

Bakan Yerlikaya, Batman'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret ederek, Vali Ekrem Canalp ile görüştü.

Daha sonra AK Parti ve MHP İl başkanlıklarına ziyarette bulunan Yerlikaya, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Kristal Park Sosyal Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen "Güvenlik Toplantısı"na katıldı.

Yerlikaya daha sonra Valilik ve Batman Belediyesince Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katıldı.

İftarın ardından konuşan Bakan Yerlikaya, Batman'da kurulan gönül sofrasında Batmanlılarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yerlikaya, bu kadim toprakların binlerce yıl, farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı, kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği coğrafya olduğunu ifade ederek, insanlık tarihine yön veren bu toprakların, kardeşlik mayasıyla şekillendiğini, sevginin, saygının ve hoşgörünün yurdu olduğunu belirtti.

"Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni yüzyıllardır aynı duaya 'amin' demiş, aynı kaderi paylaşmıştır. Aynı aşkla vatanına sahip çıkmış, aynı bayrak altında, ortak geçmişten ortak geleceğe birlikte yürümüştür." diyen Yerlikaya, köklü tarihin bunun en canlı tanığı, en yakın şahidi olduğunu vurguladı.

"Galip gelen kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz oldu"

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malazgirt'te Alparslan'ın ordusunda bir olmuşuz. Çanakkale'de geçilmez bir duvar, Büyük Taarruz'da hızına yetişilemeyen fırtına olmuşuz. Cumhuriyet'in temelleri, etnik kökeni, dini veya mezhebi ne olursa olsun, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir ruhla atılmıştır. Ecdadımız, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin refahı için her türlü zorluğa birlikte göğüs germiş, bizlere eşsiz bir ülke ve miras bırakmıştır. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Hepimizin ortak vatanıdır. Emperyalist güçler, istedikleri kadar terörü maşa olarak kullanarak bizi birbirimizden ayrı düşürmeyi tezgahlasın, kanlı elleriyle Türkiye'yi zayıflatmak istesinler, galip gelen kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz oldu.

Hamdolsun, milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor. Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 40 yılı aşan bölücü terör girdabını ortadan kaldırmak, 'Terörsüz Türkiye' hedefini gerçekleştirerek, büyük ve güçlü Türkiye'yi bir ve beraber olarak inşa etmektir. Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimizdir. Bu toprakları bize vatan kılan cevher kardeşliğimizde saklıdır. Kardeşlik sevdasıyla çarpan yüreğimiz, aziz milletimizin birliğini ve beraberliğini ebediyen yaşatacak, çağlardan çağlara nakşedecektir."

İftar programına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, MHP İl Başkanı Muhammet Arif Çetin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe ve belde belediye başkanları, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Yerlikaya, iftar programının ardından bir şehit ailesini kent merkezindeki evinde ziyaret etti.

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