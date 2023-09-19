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Bakan Yerlikaya: Kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz

Bakan Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı ailesi olarak bizler de kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz." dedi.

İsa Toprak  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Bakan Yerlikaya: Kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz Fotoğraf: Ahmet Okur - AA

Ankara

Bakan Yerlikaya, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gaziler Günü Programı'nda konuştu.

Gaziliğin nesiller boyu taşınacak büyük bir onur ve gazilerin destansı tarihinin yaşayan abideleri olduğunu ifade eden Yerlikaya, Anadolu'yu vatan kılan ecdadın bu topraklar uğruna evlatlarını şehit verdiğini anlattı.

Yerlikaya, dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, bugün sınır boylarında, Afrin'de Bab'da, İdlib'de, Afrika'da, Akdeniz'de ve daha birçok coğrafyada görev başında bulunanların aynı ruh ve ecdadın evlatları olduğunu dile getirdi.

"Milletimiz var, devletimiz payidar olduğu sürece emanetiniz başımızın tacıdır"

Yaklaşık 40 yıldır Cudi'de, Gabar'da, aşılmaz denilen dağlarda terörle mücadele eden kahramanların verdiği mücadele sayesinde bugün terörün bitme noktasına geldiğini kaydeden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Sizler ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatlarısınız ve 15 Temmuz gecesi ay yıldızlı bayrağımızı eline alıp meydanlara koşan kahraman gazilerimiz; sizler halkımızın iradesine, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı o ihanet gecesini düzenleyenlerin hain planlarını yerle bir ettiniz, destan yazdınız, tarih yazdınız. Sizlerin fedakarlıkları karşısında bizlere düşen emanetlerinize sahip çıkmaktır. Milletimiz var, devletimiz payidar olduğu sürece emanetiniz başımızın tacıdır. Sayfalara sığmayacak bu büyük destanları yazan aziz kahramanlarımıza, sizlere, ebediyen Allah için minnettarız. Hepimiz Allah razı olsun diyoruz."

Daha önce İçişleri Bakanlığı bünyesinde şehit ve gazilere yönelik yürütülen hizmetlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından genel müdürlük statüsüne yükseltilerek devam ettiğini anlatan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar sizlere birer lütuf değil. Devletimizin sağladığı bir vefa göstergesidir." sözlerini hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, "Şartlar ve koşullar ne olursa olsun sevincinizde ve kederinizde her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak bizler de kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin, zehir tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin nefeslerini kesmeye kararlıdır." diye konuştu.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canla başla çalışmayı sürdüreceklerini dile getiren Yerlikaya, şehitlerin kanını yerde bırakmadıklarını, gazilerin sözünü yere düşürmediklerini söyledi ve ülkenin huzur ve güvenliği için tüm suçlarla ve tüm suçluların karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

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