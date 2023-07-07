Bakan Yerlikaya, haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranda yakalanan 15 bin 591 düzensiz göçmenden 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların 6 bin 883'ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 bin 450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."
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HAZİRAN AYINDA 1️⃣5️⃣.5️⃣9️⃣1️⃣DÜZENSiZ GÖÇMEN YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 7, 2023
Düzensiz Göçle mücadele kapsamında yakalananların;
6️⃣.8️⃣8️⃣3️⃣’ü sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor.
Geçtiğimiz ay 2️⃣3️⃣.4️⃣5️⃣0️⃣ düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi.… pic.twitter.com/2yN8uhslPx