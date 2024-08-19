Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Demirtaş ile Bursa Valisi Ayyıldız'ı kabul etti
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Demirtaş ile Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız'ı kabul etti.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demirtaş ve Ayyıldız'ı tebrik ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.
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