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Bakan Yerlikaya başkanlığında sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleriyle ilgili toplantı yapıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Bakan Yerlikaya başkanlığında sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yapıldı

Ankara

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece bakan yardımcıları, ilgili birim amirleri ve 51 valinin katılımıyla, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması, sahipsiz hayvanlar ve bakımevleri ile ilgili video konferans toplantısının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sahipsiz hayvanların toplanması, bakımevlerine yerleştirilmesi ve bakımlarıyla ilgili süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini kaydeden Yerlikaya, "Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçteki konuları yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

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