Bakan Yanık: Demokrasi, kadın hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Demokrasi, kadın hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Beşeri ve toplumsal kalkınma buna bağlı olarak gelişir. Şehirleri, ülkeleri ihya eden değerler bu iklimde hayat bulur." dedi.
İstanbul
KADEM tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen "5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nin birinci günü oturumları gerçekleştirildi.
Zirvede, BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi Alia El-Yassir'in moderatörlüğünü yaptığı "Liderler Oturumu"nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, günümüzde kadınların kamusal ve toplumsal hayat içinde aktif temsilinin demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden birisi olduğunu söyledi.
Yanık, "Demokrasi, kadın hakları başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Beşeri ve toplumsal kalkınma buna bağlı olarak gelişir. Şehirleri, ülkeleri ihya eden değerler bu iklimde hayat bulur." ifadelerini kullandı.
Türkiye’de kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesinin, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesinin, kadınların sosyal, siyasal, ekonomik hayata ve karar alma mekanizmalarına eşit bir şekilde katılmasının çalışmalarının esasını oluşturduğunu dile getiren Yanık, söyle konuştu:
"Bizim bakış açımıza göre kadın, erkek birbirinin tamamlayıcısı, toplumsal adaletin ve toplumsal barışın anahtarıdır. Güçlü aile, güçlü toplum anlayışının kalıcı olması ancak kadın, erkek arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bu amaçla haklar ve sorumluluklar perspektifinde kadın, erkek eşitliğinin sağlanması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve kadının her alanda toplumsal statüsünün yükseltilmesi için hem hukuki hem de sosyal hizmet altyapımızı güçlendirdik."
Libya Sosyal İşler Bakanı Wafaa Abu Bakr Muhammad Al-Kilani de gelecek nesiller için savaşsız bir dünyanın olacağını düşünerek kadınların bir yol çizmesi gerektiğini söyledi.
Savaşların yok edilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kilani, bütün ülkelerin katıldığı uluslararası bir sözleşme düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
Kilani, Libya'da kadınlara maddi destekte bulunulduğu bilgisini paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Kadınların bir yol çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durumun, Libya'nın bu geçirdiği aşamada sorunları daha hızlı çözeceğine inanıyoruz. Karar sahibi olmak için kadınlara destek olunmalıdır. Ulusal hükümetin içinde bulunan kadınlar çok çaba gösterdiler. Devletin bütün mevkilerinde varlığını göstermiştir. Hep birlikte ülkenin çıkarları için çalışmıştır. Kadının yeteneklerini ortaya koymak ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarında kadınların bulunmasını sağlamak gerekiyor. Bu durum da yasalara göre kadının haklarını koruyarak gözetilmelidir. Bütün dünyadaki kadınların haklarını savunmak amacıyla özellikle kadına karşı şiddeti masaya yatırmalıyız. Özellikle savaş, felaket bulunan yerlerde bu şiddetin arttığını görüyoruz. Pandemi sürecinde de kadına karşı şiddetin arttığını görmüştük."
"Başarılı kadınların rol modelliği önemlidir"
Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ise bir erkek olarak kadınların sorunlarının çözümü için burada olmak zorunda olduğunu belirtti.
Kadınların birçok sorunla karşı karşıya kaldığını anlatan Zulkifli, Singapur'un 57 yaşında çok genç bir ülke olduğunu, ülkede bugün yüzde 96 gibi çok yüksek bir kadın okur yazarlık oranına ulaştıklarını aktardı.
Saygı kültürünü geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Zulkifli, kadınlara iş yerinde eşit fırsatlar vermeye önem gösterdiklerine işaret etti.
Zulkifli, kadınların iş hayatında dezavantaj durumda olduğunu, bu konuda işveren, sendika ve meclis ile çalışacaklarını, çocukların bakımının sadece kadınlara yük olmamasını, erkeklerle paylaşılması konularında çalışmalar yaptıklarını, erkek çocuklarına evde kız kardeşlerine nasıl davranması gerektiğini öğretmek istediklerini kaydetti.
Kadınların ülkede farklı kariyerleri olduğunu ve bu konuyu aştıklarını vurgulayan Zulkifli, "Başarılı kadınların rol modelliği önemlidir." dedi.
Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaouter Krikou de Cezayir'de kadınların durumlarıyla ilgili konuşma yaptı.
Cezayir'de kadınların desteklendiğini, destekler sayesinde kırsal kesimdeki kadınların da milli gelire destek olmasının sağlandığını anlatan Krikou, üniversite mezunu olan kadınların sayısının arttığını, birçok kadının çeşitli alanlarda ödüller aldığını ifade etti.
Oturumda, Tanzanya Toplumsal Kalkınma, Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Özel Gruplar Bakanı Dorothy Onesphoro Gwajima ve Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova da konuşma yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.