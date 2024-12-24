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Bakan Uraloğlu: Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'de atılacak adımlara ilişkin, "Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir." dedi.

Arife Yıldız Ünal, Erhan Cihan Ünal  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Bakan Uraloğlu: Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir Fotoğraf: Evrim Aydı - AA

Ankara

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ulaştırma koridorlarının kıtalar arası bağların güçlenmesini, transit taşımacılığın lojistik verimliliğin artmasını sağladığını bildirdi.

Ülkenin, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bölgesel ve küresel ölçekte güçlü aktör olmayı hedeflediğini aktaran Uraloğlu, "Bu vizyon, sadece hedef değil, büyüyen, üreten ve dünyaya yön veren Türkiye'nin inşasıdır. Ulaştırma sektörü, bu vizyonun en kritik taşıyıcı unsurlarından biridir." diye konuştu.

Uraloğlu, Türkiye'nin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'ndan Zengezur Koridoru'na kadar birçok projeyle Orta Koridor'un etkinliğini artırmak için çalışma yürüttüğüne işaret ederek, Zengezur Koridoru'yla ilgili Azerbaycan tarafıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin dinamik bir coğrafyada yer aldığını belirten Uraloğlu, "Suriye'ye neler yapabileceğimizi düşünüyorduk, şimdi bunu biraz daha ete kemiğe büründürme çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim. Ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizle Suriye'nin normalleşmesi daha hızlı temin edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin 70'e yakın ülkeye uluslararası kara yolu taşımacılığı yaptığını, bu ülkelerden 28'iyle ikili veya transit taşımaları serbestleştirdiğini anlattı.

Mısır ile kara ulaştırması anlaşma sürecini başlattıklarına işaret eden Uraloğlu, Özbekistan ve Azerbaycan ile de elektronik taşıma geçiş belgelerini devreye aldıklarını ve bunu yayınlaştıracaklarını belirtti.

"Türkiye'yi 'lider denizci ülkeler' arasında hak ettiği yere ulaştıracağız"

Uraloğlu, sektörden gelen talepler doğrultusunda sürücüler için getirilen 69 yaşına kadar mesleki yeterlilik belgesi düzenlenebilmesi süresini uzattıklarına dikkati çekerek, hedeflerinin Türkiye'yi lojistik güç haline getirmek olduğunu söyledi.

Türkiye'yi denizcilikte dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Uraloğlu, "Türkiye'yi 'lider denizci ülkeler' arasında hak ettiği yere ulaştıracağız." dedi.

Uraloğlu, demir yolu projelerine ilişkin de bilgi vererek, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'ne başladık, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizi de 10 yıllık periyod içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dünyada ulaşamadığımız hiçbir yer kalmayacak" hedefiyle yola çıktıklarını belirten Uraloğlu, iç hatlarda 58, dış hatlarda 349 noktaya hava yoluyla ulaşıldığını aktardı.

Uraloğlu, Amerika kıtasında ABD, Brezilya, Meksika, Kolombiya ve Panama gibi ülkelerle frekans kısıtının olmadığı aktararak, Arjantin ile de yakın zamanda benzer mutabakatın olduğunu, ancak Hindistan ve Çin ile istenilen noktada olunmadığını bildirdi.

Türkiye Yüzyılı'nın, her alanda olduğu gibi ulaşım sektöründe de büyük dönüşümlere sahne olacağını dile getiren Uraloğlu, otonom araçların kullanılmasından, çevresel hassasiyetin korunması ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılmasına kadar birçok programın hayata geçirildiğini kaydetti.

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