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Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Söğütlü Kavşağındaki trafik sorununun çözüldüğünü açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi'nin bulunduğu bölgedeki Söğütlü Kavşağında oluşan trafik sorununu çözmek için başlattıkları düzenleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Hakan Burak Altunöz  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Söğütlü Kavşağındaki trafik sorununun çözüldüğünü açıkladı

Trabzon

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut kavşağın depolama alanının yetersiz olması nedeniyle trafikte sıkışıklık ve yığılmalara neden olduğunu vurguladı.

Mevcut trafik talepleri, trafik hacimleri ve kapasite analizleri yapılarak istenen hizmet seviyesini sağlayacak koşullara göre yeni bir düzenleme yaptıklarını aktaran Uraloğlu, başlatılan çalışmaların tamamlandığına işaret etti.

Uraloğlu, trafik akışında ve emniyetinde istenen performansı sağladıklarına değinerek, "Hizmete aldığımız yeni kavşak modeli ile sürücüler Trabzon yönünden gelerek 'U' dönüşü ile Trabzon Üniversitesine giriş yapıyor. Bu sayede Söğütlü Mahallesine devam edecek araçlar için oluşturulan yan yol ile depolama alanını da yaklaşık 5 kat artırmış olduk. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan araç birikmelerini önleyerek trafik güvenliği ve akış sürekliliğini sağladık." ifadesini kullandı.

Kavşakta başlatılan çalışmaların 6 günde bitirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Kavşağımızı hizmete aldıktan sonra Trabzon Üniversitesi Söğütlü Kavşağında trafik akışında ve emniyetinde istenen performansı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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