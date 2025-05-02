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Ekonomi

Türk hava sahasında tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 27 Nisan'da Türk hava sahasında 1729 transit uçuşa hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Serhat Tutak  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Türk hava sahasında tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) yayımladığı verilere ilişkin bilgi verdi.

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Türkiye'nin jeopolitik konumunun getirdiği avantajı göz önünde bulundurarak hava yolu yatırımlarına önem verdiklerini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında yer aldığına, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlanabilen merkezi bir konuma sahip olduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, EUROCONTROL verilerine göre Türkiye hava sahasının Avrupa, Körfez ve Asya ülkeleri arasında hava köprüsü işlevi gördüğünü ve bölgedeki transit trafiğin merkezi konumuna geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"27 Nisan'da Türk hava sahasında 1729 transit uçuşa hizmet verildi. Bu rakamla, 9 Nisan'da kaydedilen 1711 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşmış olduk. Geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9, şubat ayına göre yüzde 8,2 ve mart ayına göre de transit uçuşlarda yüzde 6,9 artış sağladık. Avantajlı coğrafi konumumuzun yanı sıra bizler de ülkemizi havacılıkta dünyanın önde gelen transit merkezlerinden biri yapmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

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