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Bakan Uraloğlu, Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Mustafa Çalkaya  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Bakan Uraloğlu, Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı GICC 2024 kapsamında gerçekleştirdiği Kore Cumhuriyeti ziyaretinin 2. gününde Busan'da bulunan ve Kore Savaşı'nda şehit düşen 989 Türk askerinden 462'sinin anıt mezarının bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Uraloğlu, şehitlerin bulunduğu anıt mezara çelenk bırakırken, kabirlere de çiçek koydu. Uraloğlu,"Çoğu 20'li yaşlarda olan birçok askerimiz burada yatıyor. Kore Cumhuriyeti'ne gelmek, bu ziyareti yapmak, şehitlerimizi burada anmak benim için de çok anlamlı. Kore Savaşı'nda bizim ailemizin de bir gazisi var, dayım İsmail Köroğlu da burada savaşmıştı. Hatıralarını kendisinden dinlemiştim. Burada yatan şehitlerimiz, iki millet arasındaki kardeşliğin ebedi bir simgesi olarak sonsuza kadar hatırlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda barışa ve mazlumlara olan desteğine işaret eden Uraloğlu, iki ülke arasındaki dayanışmanın köklü ve kalıcı olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, bundan sonra başka savaşların olmaması, tüm dünyanın huzur, dostluk ve barış içinde yaşaması temennisinde de bulunarak, şunları kaydetti:

"Günümüz şartlarında ve gelişmiş teknolojilerle dahi 10 saatlik uçuş mesafesinde bulunan Kore'ye, o dönemde yardım etmeye geldik. Kore Savaşı'na katılmamız sadece askeri bir destek değil, aynı zamanda dünyanın iki ayrı ucundaki iki milletin güçlü dostluğunun ve dayanışmasının en somut göstergesidir. Bugün bu bağlarımız her alanda güçlenerek devam ediyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği bu fedakarlık, bizim için sonsuza kadar gurur kaynağı olacaktır. Makamları yüksek olsun."

Birleşmiş Milletler Anıt Müzesi'ni de gezen Uraloğlu, anı defterini imzaladı. Bakan Uraloğlu, anı defterine şu ifadeleri yazdı:

"Aziz şehitlerimiz,

Koreli kardeşlerimizi için yaklaşık 10 bin kilometre mesafeden gelerek burada şehit oldunuz. Rabb'im makamınızı yüksek eylesin. Türk’ün kahramanlığını burada da gösterdiniz. Dayım İsmail Köroğlu da burada savaştı. Allah rahmet etsin. Tesis edilen Türk-Kore kardeşliğinin daim olması temennisi ile şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum."

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