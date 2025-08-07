Dolar
logo
Ekonomi

Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni nesil milli vagonlar Avrupa yönü taşımaların yüzde 17,4'ünü, tüm uluslararası taşımaların ise yüzde 16,4'ünü gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ) yerli ve milli yük vagonu üretimini değerlendirdi.

"Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI) Sertifikası"na sahip yeni nesil milli yük vagonları Sggmrs ve Sggrs'nin yurt içinde olduğu gibi uluslararası taşımacılıkta da kullanıldığına işaret eden Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2025'te 127 yeni nesil yerli ve milli yük vagonunu raylara indirdik. Sggmrs vagonlarına iki adet 45'lik, iki adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebilirken, Sggrs vagonlarına iki adet 40'lık veya 4 adet 20'lik konteyner yüklenebiliyor. Özellikle Sggmrs tipi yeni nesil milli yük vagonumuz 29,5 metre uzunluğu, iki vagonluk konteyneri tek vagonda taşıyabilme özelliği, rakiplerinden 9,5 ton daha hafif olması ve eş değer vagonlara göre 4 ton daha fazla yük taşıyabilmesiyle sınıfının en ayırt edici ürünü haline geldi."

Uraloğlu, yerli ve milli üretim kapasitesinin güçlenmesiyle Türkiye'nin lojistik kabiliyetinin daha da artacağını vurguladı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından bu yıl yaklaşık 1,85 milyon ton uluslararası yükün taşındığını ifade eden Uraloğlu, "Bu taşımaların 1,35 milyon tonu Avrupa yönüne gerçekleşirken yeni nesil milli yük vagonlarımız Avrupa yönü taşımaların yüzde 17,4'ünü, tüm uluslararası taşımaların ise yüzde 16,4'ünü gerçekleştirdi. Yeni nesil milli vagonlarımızın demir yolu filomuzdaki payı arttıkça taşıdıkları yük miktarı da artacak." değerlendirmesinde bulundu.

