Dolar
40.65
Euro
47.59
Altın
3,379.51
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,014.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türk boğazlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 41 bin gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk boğazlarından yılın ilk 6 ayında 40 bin 988 gemi geçtiğini, limanlara uğrayan gemi sayısının ise 29 bin 444'e ulaştığını belirtti.

Mertkan Oruç, Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Türk boğazlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 41 bin gemi geçti

Ankara

Uraloğlu, AA muhabirine, yılın ilk 6 ayında boğazlardan geçen ve limanlara uğrayan gemi istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin, deniz ulaşımı açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ocak-haziran döneminde İstanbul Boğazı'ndan 19 bin 381, Çanakkale Boğazı'ndan 21 bin 607 gemi geçiş yaptı. Böylece yılın ilk yarısında boğazlarımızdan 40 bin 988 gemi geçti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu gemilerin 14 bin 27'sinin genel kargo, 7 bin 278'inin de dökme yük gemisi olduğunu söyledi.

Konteyner gemisi sayısının 6 ayda 5 bin 294'e ulaştığını aktaran Uraloğlu, boğazlardan bu dönemde 754,6 milyon gros ton yük taşındığını bildirdi.

Gemiler en çok Kocaeli'ye uğradı

Uraloğlu, ocak-haziran döneminde Türk limanlarına uğrayan gemilere ilişkin de bilgi vererek "İlk 6 ayda 9 bin 880'i Türk, 19 bin 564'ü yabancı bayraklı olmak üzere 29 bin 444 gemi limanlarımıza uğradı. Hem Türk hem de yabancı bayraklı gemilerin limanlarımıza en fazla uğradığı ay haziran oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Limanlara uğrayan gemilerin 463,8 milyon gros ton yük taşıdığını aktaran Uraloğlu, hem Türk hem de yabancı bayraklı gemilerin liman olarak en çok Kocaeli'ye uğradığını belirtti.

Uraloğlu, söz konusu liman başkanlığına ilk 6 ayda 1295 Türk, 3 bin 269 yabancı bayraklı geminin uğradığı bildirerek, Kocaeli'yi Türk bayraklı gemiler açısından 835 ile Aliağa, 800 ile Ambarlı ve 734 ile Marmara Adası limanlarının takip ettiğini söyledi.

Yabancı bayrakta ise Kocaeli'nin ardından sırasıyla 2 bin 240 gemiyle Aliağa, 1788 gemiyle İskenderun ve 1631 gemiyle Mersin limanlarının geldiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, dünya gemi ticaretinin merkezi konumundaki yerler arasında. Her yıl hem boğazlarımızdan geçen hem de limanlarımıza uğrayan gemi sayısı artıyor. Bu, trafiğin her geçen yıl arttığı anlamına geliyor. Kurumlarımız bu konuda başarılı çalışma sergiliyor. Bunu daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
MSB: Son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınları ve gaziler ile tüm vatandaşlara "Terörsüz Türkiye" mektubu
Erciyes'in eteğindeki kuruyan göl "Çöl"e döndü
Artan orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı

Benzer haberler

Türk boğazlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 41 bin gemi geçti

Türk boğazlarından yılın ilk yarısında yaklaşık 41 bin gemi geçti

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da üst düzey yetkililerle görüştü

Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye'nin küresel ticaretin adil olması için katkılarını sürdüreceği mesajı

Bakan Uraloğlu'ndan hava yolu şirketlerine "powerbank" uyarısı

Bakan Uraloğlu'ndan hava yolu şirketlerine "powerbank" uyarısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'de denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'de denize yapılan üçüncü havalimanını tasarladık
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi tamamlandığında zamandan toplam 2,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız

Bakan Uraloğlu: Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu Projesi tamamlandığında zamandan toplam 2,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet