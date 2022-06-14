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Bakan Soylu, Afrin'de sızma girişiminde bulunan teröristlerin ele geçirildiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda Afrin'de, Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi." dedi.

Merve Yıldızalp   | 14.06.2022
Bakan Soylu, Afrin'de sızma girişiminde bulunan teröristlerin ele geçirildiğini açıkladı

Ankara

Soylu, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma heyetini makamında kabul etti.

Bakan Soylu, kabuldeki konuşmasında şunları söyledi:

"Bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinden tezkere alıp tekrar göreve devam etme arzusunu ortaya koymak istediğinde, bu ülkenin ana muhalefet partisi 'siz buraya gidemezsiniz' dedi. İradesini öyle ortaya koydu. Size son gelişmeyi söyleyeyim. Şu anda Afrin'de, Amanoslara sızmak isteyen teröristleri silahlarıyla beraber arkadaşlarımız ele geçirdi. Peki Afrin'de jandarma, polis olmasa Afrin'de güvenliği sağlamasak bu teröristler Amanoslara sızar mı sızmaz mı? Zihinleri burunlarının önünü dahi göremeyecek derecede daralmış olanlara buradan bizim bir tavsiyemiz var. Tavsiyemiz net ve açıktır. Lütfen bu ülkenin ve milletin menfaatlerine odaklanın ve insanlığın menfaatlerine odaklanın.

Sınırın ötesinde bu görevleri canı pahasına yapanlar, arkadaşlarımızın istihbaratımızın, jandarmamızın, emniyetimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortaya koyduğu büyük fedakarlıkları heba edebilecek politikalar geliştirmeyin. Ateş topuna dönen coğrafyadan milletimizi emin kılan bir anlayışa sadece siyaset uğruna saldırmayın. Onların moralini bozacak adımlara teşebbüs etmeyin."

Teyakkuzda, tetikte ve takipte olduklarını dile getiren Soylu, millet ve devletin bütün kurumlarıyla sorumlulukların altından kalktığını söyledi.

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