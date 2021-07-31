Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu duyurdu.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yangına müdahale eden iki kahraman kardeşimizi Antalya'da şehit verdik. Acımız çok büyük. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Yangına müdahale eden iki kahraman kardeşimizi Antalya’da şehit verdik.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 31, 2021
Acımız çok büyük.
Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Başımız sağ olsun.