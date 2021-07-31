Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 31.07.2021
Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yangına müdahale eden iki kahraman kardeşimizi Antalya'da şehit verdik. Acımız çok büyük. Mekanları cennet olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınının kontrolü zorlaşıyor
Belçika Kovid-19 tedbirlerini biraz daha gevşetti
Japonya’da 4 eyalet daha OHAL kapsamına alındı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'ye çıktı

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi

Bakan Pakdemirli Antalya'daki yangına müdahale eden iki kişinin şehit olduğunu bildirdi

Mersin'deki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen mahalle sakini: Çocukluğum bu evde geçti

Adana'daki orman yangınlarıyla mücadele, pilotların kamerasına yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri helikopterden inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri helikopterden inceledi
Manavgat'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yaşadıklarını anlattı

Manavgat'taki yangında evi kullanılamaz hale gelen aile yaşadıklarını anlattı
Karayolları ekipleri yangında mahsur kalanların kurtarılmasında etkin rol oynuyor

Karayolları ekipleri yangında mahsur kalanların kurtarılmasında etkin rol oynuyor