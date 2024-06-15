Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,564.30
BTC/USDT
66,307.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evini yapan Şahin ailesine ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremde hasar gören evlerini "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile yapan Adıyamanlı Şahin ailesine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evini yapan Şahin ailesine ziyaret

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Adıyaman temasları sırasında, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"nden aldığı hibe ve kredi desteğiyle evini yerinde dönüştüren Şahin ailesine konuk oldu.

Proje sayesinde 4 daireden oluşan bir bina yaptıklarını belirten Mustafa Şahin, Bakanlığa ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Özhaseki de depremin ardından konutların bir an önce yapılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bir taraftan Hazine arazilerinde, bir taraftan da şehir merkezlerindeki rezerv alanlarda çalışmalara başladık. Bir yandan da sizler gibi evini yerinde yapmak isteyenlere destek sağladık. Yüz binlerce ev yapmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özhaseki, Yeni Mahalle'de inşaat alanında incelemelerde bulundu, müteahhit ve teknik personelle bir araya geldi.

İşçilerin yanına giden ve onlarla tokalaşan Özhaseki, bir işçinin "Elimiz kirli." diyerek elini uzatmaktan çekinmesi üzerine işçinin ellerini daha sıkı kavrayarak "Allah işinizi rast getirsin." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evini yapan Şahin ailesine ziyaret
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor
NATO Tiger Meet Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Zonguldak'ta trafikte kaza yerine ulaşmaya çalışan itfaiyeye fermuar yöntemiyle yol verilmesi kamerada
İslahiye'de afetzedeler Kurban Bayramı'na yeni evlerinde girecek

Benzer haberler

Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evini yapan Şahin ailesine ziyaret

Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi" ile evini yapan Şahin ailesine ziyaret

Depremlerde hasar almayan müzedeki "dünyanın en büyük taban mozaiği" tekrar ziyarete açıldı

Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Araştırma: Kuzey Pasifik'te beklenen Cascadia depremi sanılandan daha büyük olacak

Araştırma: Kuzey Pasifik'te beklenen Cascadia depremi sanılandan daha büyük olacak
Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da inşa edilen 29 okulun yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor

Elazığ'da inşa edilen 29 okulun yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet