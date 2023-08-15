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Bakan Özhaseki: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'de ölçüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, en yüksek sıcaklığın 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Bakan Özhaseki: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'de ölçüldü Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Ankara

Özhaseki, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından, bugünkü hava sıcaklıklarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle bugün Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü. Eski rekor 20 Temmuz 2021'de 49,1 derece ile Şırnak Cizre'de ölçülmüştü. Bu anlamda iklim değişikliğiyle mücadele için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum."

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Bakan Özhaseki: Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir'de ölçüldü
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