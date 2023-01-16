Bakan Özer: 2023 yılında 922 ilçenin tamamına Bilim Sanat Merkezi kuracağız
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Çocuklarımızın Bilim Sanat Merkezlerine erişimini kolaylaştırmak için bu rakamı 379'a çıkardık ve 2023 yılında bir müjde verdik, 922 ilçenin tamamına Bilim Sanat Merkezi kuracağız." dedi.
Bursa
Bakan Mahmut Özer, Bursa'nın İnegöl ilçesinde MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) açılışında yaptığı konuşmada, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Merkezin yapımına katkı sunanlara teşekkür eden Özer, Bursa'nın eğitim yatırımlarına çok ciddi destek verdiklerini söyledi.
Ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu belirten Özer, "Beşeri sermayenin niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman da eğitimdir. Maalesef 2000'li yıllara indiğimiz zaman eğitimde karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yapılan devrimsel dönüşümle ilk kez bu ülkenin evlatları, eğitimin tüm kademelerinde eğitime erişebilme mutluluğunu tattılar. 5 yaştaki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 11'di. Yani 100 çocuktan sadece 11 tanesi okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Şu anda bu oran yüzde 99. İlkokul yüzde 99,63, ortaokul yüzde 99,44. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 96'ya ulaştı." diye konuştu.
"922 ilçenin tamamına BİLSEM kuracağız"
Bakan Özer, eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığının altını çizerek şunları kaydetti:
"Düşünün, başörtüsü yasakları uygulandı bu ülkede. Mesleki eğitimin ve imam hatip liselerinin dumura uğramasına neden olan katsayı uygulaması uygulandı bu ülkede. İşte bu antidemokratik uygulamaların tamamı da bu dönemde kaldırıldı. Yani 70 yıllık gecikmeyle ilk kez eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımı atılmış oldu."
Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece öğrencilerin eğitimlerine destek vermekle kalmadıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerimizin gelişimine de destek veriyoruz. İşte BİLSEM'ler özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek için her türlü eğitim programıyla desteklendiği bir okul. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye'de 179 Bilim Sanat Merkezi vardı. Biz çocuklarımızın Bilim Sanat Merkezlerine erişimini kolaylaştırmak için bu rakamı 379'a çıkardık ve 2023 yılında bir müjde verdik, dedik ki; 922 ilçenin tamamına BİLSEM kuracağız. Tamamına ki çocuklarımız rahat bir şekilde bilimsel merkezlere ulaşsınlar ve bilimle, sanatla, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu TEKNOFEST gençliği olarak emin adımlarla geleceğe doğru yürüsünler."
Konuşmanın ardından beraberinde Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'ni gezen Bakan Özer, zeka oyunları atölyesinde milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş ile satranç oynadı.
"Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor"
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Bakan Özer, atölyeleri gezdi. Atölyelerde imal edilen ürünlerle alakalı okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi alan Özer, öğrencilerle sohbet etti.
Mahmut Özer, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada mesleki eğitim modelinin tüm ülkede yaparak, uygulayarak, üreterek yaygınlaştığını söyledi.
İnegöl ilçesindeki mobilyacılık üzerine çok deneyimli olan bir okulun laboratuvarlarını gezdiğini ifade eden Bakan Özer, "Sanayideki üretimle ilgili kullanılan tüm cihazların burada, eğitim aşamasında kullanıldığını görüyoruz. Yani öğrencilerimiz artık iş gücü piyasasına gittikleri zaman, mezun oldukları zaman karşılaşacakları tüm enstrümanları, tüm cihazları eğitim aşamalarında görerek o becerileri kazanarak eğitim alıyorlar ve ülkemizin kalkınmasında en kritik olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada çok önemli boşluğu dolduruyorlar. O katsayı uygulamasından sonra ciddi travma yaşayan mesleki eğitim artık çok güçlü bir şekilde ayakları üzerinde durarak ülkemizin moralini yükselterek geleceğe bakışını değiştiriyor." diye konuştu.
Özer, mesleki eğitimdeki döner sermaye kapsamında 2022 yılı için 1,5 milyar liralık üretim hedefi koyduklarını hatırlatarak şöyle konuştu:
"2022 yılında 2 milyarlık üretime ulaştık ve bu üretimin yaklaşık 100 milyonunu öğrencilerimize 200 milyonunu öğretmenlerimize üretime katkı payı olarak dağıttık. Meslek liseleri artık Ar-Ge çalışmaları yaparak patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri alıp bunları ticarileştirmeyle uğraşıyor. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Artık Türkiye'de mesleki eğitim sorunu büyük oranda çözüldü. İnşallah 2023 yılında da tüm paydaşlarımızla birlikte çok daha farklı açılımlarla, mesleki eğitimi desteklemeye devam edeceğiz. Ben Bursa'daki bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten Sayın Vali'mize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bursa'daki mesleki eğitimdeki en önemli paylaşımımız. Gerçekten mesleki eğitimi tercih etmeleri için çok ciddi burs projeleri yürürlüğe soktu. MÜSİAD Genel Başkanı'mız burada. Mesleki eğitimdeki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Kendilerinden çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte el ele vererek çok daha güçlü bir mesleki eğitim sistemini inşa edeceğiz."
Bakan Özer'e, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.