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Bakan Murat Kurum'dan TOKİ eliyle 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama

Bakan Murat Kurum, "TOKİ eliyle 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlarda, gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 29.08.2022
Bakan Murat Kurum'dan TOKİ eliyle 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

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