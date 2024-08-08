Bakan Murat Kurum: (Kentsel dönüşüm) 'Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık tarih kısıtlaması yok
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Kentsel dönüşüm) 'Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık tarih kısıtlaması yok." dedi.
İstanbul
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