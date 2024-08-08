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Bakan Murat Kurum: (Kentsel dönüşüm) 'Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık tarih kısıtlaması yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Kentsel dönüşüm) 'Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık tarih kısıtlaması yok." dedi.

İrem Demir  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Bakan Murat Kurum: (Kentsel dönüşüm) 'Yarısı Bizden'de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık tarih kısıtlaması yok

İstanbul

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