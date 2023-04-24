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Bakan Kurum: İnşa etmeyi planladığımız 2+1 daireler 100 metrekare, 3+1 daireler ise 120 metrekare olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşa etmeyi planladığımız 2+1 daireler 100 metrekare, 3+1 daireler ise 120 metrekare olacak. İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu yapılar olacaklar." dedi

Büşra Çoban  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Bakan Kurum: İnşa etmeyi planladığımız 2+1 daireler 100 metrekare, 3+1 daireler ise 120 metrekare olacak Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına değinerek, "İnşa etmeyi planladığımız 2+1 daireler 100 metrekare, 3+1 daireler ise 120 metrekare olacak. İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu, güvenli yapılar olacaklar." dedi.

Bakan Kurum, Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gültepe, Çeliktepe ve Mehmet Akif Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan Kurum, deprem bölgelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 106 bin konutun temelini geçen hafta attıklarını söyleyerek, birkaç gün önce de Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta ilk konutları teslim ettiklerini ifade etti.

Hedeflerinin İstanbul'daki riskli 1,5 milyon yapı stokunu yenilemek olduğunu belirten Kurum, bunun için 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında iki rezerv alan belirlediklerini ve 1 milyon konutu bu alanlarda dönüştüreceklerini aktardı.

Kurum, kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, devletimiz, her zaman olduğu gibi bu konuda da milletimizin yanında. Gaziosmanpaşa'daki programımızda Yarısı Bizden kampanyamızı ilan etmiştik. İnşa etmeyi planladığımız 2+1 daireler 100 metrekare, 3+1 daireler ise 120 metrekare olacak. İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu, güvenli yapılar olacaklar. Biz coğrafyamızın güzelliğinin farkındayız ama imtihanlarıyla da mücadele etmek zorundayız. İşte bu yüzden ülkemizi depreme kentsel dönüşümle hazırlıyoruz. Hep kentsel dönüşüm diyoruz."

"Dönüşüm alanlarında kira ve taşınma yardımı yapılacak"

Bakan Murat Kurum, Gültepe, Çeliktepe ve Mehmet Akif mahallelerinde 1999 öncesi yapılmış, mühendislik hizmeti almamış pek çok yapı olduğuna dikkati çekerek, riskli gördükleri alanlarda vatandaşın rızasıyla dönüşüm yapacaklarını söyledi.

Kurum, İstanbul'da ise 220 bin binada tam 1,5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak, dönüşüm alanlarında kira ve taşınma yardımı yapılacağını dile getirdi.

Konuşmasında 14 Mayıs seçimlerine de değinen Kurum, "CHP, bundan tam 4 yıl önceki seçimlerde şöyle diyordu: 'Martın sonu bahar olacak.' Ne hikmetse o baharı ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de İzmir'de göremedik. Yalancı baharı, yolda kalan otobüsler, kardan kapanan yollar gördük. Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük. Milletimiz her şeyi gördü ama hizmet göremedi, eser göremedi. Biz kararlıyız, cennet vatanımızı, bunların yalancı baharına, yalan rüzgarlarına, sahte vaatlerine terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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