Bakan Kurum: Depremden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde 2 bin 175 konut tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesindeki 8 bin 914 konutun 2 bin 175'inin tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Sosyal medya hesabından deprem konutları için hazırlanan videoyu paylaşan Kurum, "Malatya'mızda evlerimiz TOKİ ile en güzelinden, en iyisinden. Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutumuzun 2 bin 175'ini tamamladık. Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor." ifadelerini kullandı.
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Malatya’mızda evlerimiz TOKİ ile en güzelinden en iyisinden.— Murat KURUM (@murat_kurum) January 30, 2025
Gelinciktepe bölgesinde 8️⃣ bin 9️⃣1️⃣4️⃣ konutumuzun 2️⃣ bin 1️⃣7️⃣5️⃣’ini tamamladık.
Sağlam, güvenli yuvalarımız bir bir yükseldikçe, bir vatandaşımızı daha rahat ettirdikçe sevincimiz katlanıyor.#AsrınBirlikteliği pic.twitter.com/OmNSTBNmLc