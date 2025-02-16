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Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisine yönelik iddialarını yalanladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarını yalanladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisine yönelik iddialarını yalanladı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özel'in, katıldığı televizyon programında "Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandığı" yönündeki iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

İddianın doğru olmadığını bildiren Kurum, "Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

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