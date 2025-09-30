500 Bin Sosyal Konut Projesi için hazırlıklar tamamlandı

Bakan Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projeleriyle dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağlandığı belirtildi.
- 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek
Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiği, 280 bin sosyal konutun inşasının ise sürdüğü aktarılan açıklamada, TOKİ'nin, "100 Bin Sosyal Konut" ve "İlk Evim" projeleri kapsamında Muğla'da 4 bin 900 konutu tamamladığı, 1941 konutun ise inşasının devam ettiği bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yıl sonunda 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hayata geçirileceği ifade edilen açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak projeyle 81 ilde vatandaşların uygun fiyatlarla konutlara ulaşabileceği kaydedildi.
Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri.— Murat KURUM (@murat_kurum) September 30, 2025
Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız?
Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam. pic.twitter.com/RghFxuk6bX
"Yüzyılın Konut Projesi'nin hazırlıkları tamam"
Bakan Kurum da NSosyal hesabından, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.
Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Kurum, "Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam." ifadesini kullandı.
Görüntülerde yer alan hak sahibi Niyazi Tamgaç, inşaatta çalıştığı sırada arkadaşlarının haber vermesi üzerine ev sahibi olduğunu öğrendiğini, mutluluktan göz yaşlarını tutamadığını söyledi.
Hak sahibi Güllü Avcı da adını gördüğünde heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah herkese nasip etsin. Hayalimizin de üstünde bir şeyle karşılaştık. TOKİ'nin devamını istiyoruz. Bütün köylerde de olsun istiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.