500 Bin Sosyal Konut Projesi için hazırlıklar tamamlandı

logo
Gündem

Bakan Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Bakan Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "50 Bin Sosyal Konut", "100 Bin Sosyal Konut", 13 Eylül 2022'de başlatılan "250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, Evim Arsa/ İlk Evim İş Yeri" projeleriyle dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağlandığı belirtildi.

Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiği, 280 bin sosyal konutun inşasının ise sürdüğü aktarılan açıklamada, TOKİ'nin, "100 Bin Sosyal Konut" ve "İlk Evim" projeleri kapsamında Muğla'da 4 bin 900 konutu tamamladığı, 1941 konutun ise inşasının devam ettiği bildirildi.

Yıl sonunda 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hayata geçirileceği ifade edilen açıklamada, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacak projeyle 81 ilde vatandaşların uygun fiyatlarla konutlara ulaşabileceği kaydedildi.

"Yüzyılın Konut Projesi'nin hazırlıkları tamam"

Bakan Kurum da NSosyal hesabından, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 500 bin konutluk "Yüzyılın Konut Projesi"nin hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Kurum, "Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam." ifadesini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahibi Niyazi Tamgaç, inşaatta çalıştığı sırada arkadaşlarının haber vermesi üzerine ev sahibi olduğunu öğrendiğini, mutluluktan göz yaşlarını tutamadığını söyledi.

Hak sahibi Güllü Avcı da adını gördüğünde heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Allah herkese nasip etsin. Hayalimizin de üstünde bir şeyle karşılaştık. TOKİ'nin devamını istiyoruz. Bütün köylerde de olsun istiyoruz." dedi.

