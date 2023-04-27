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Bakan Koca: Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi, en yakın zamanda programlarına devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin (mide üşütmesi) etkisi azalmış durumda." dedi.

Zehra Melek Çat  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Bakan Koca: Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi, en yakın zamanda programlarına devam edecek

Konya

Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya'da, Karatay 9 No'lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."


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