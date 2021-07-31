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Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi, 400 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangına ilişkin son bilgileri paylaşarak, bölgede can kaybının 5'e yükseldiğini, 400 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 31.07.2021
Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi, 400 kişi taburcu edildi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında can kaybının 5'e yükseldiğini, şu ana kadar yangından etkilenen 410 kişiden 400'ünün tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişilerin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Manavgat'taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef 5'e yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10. Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."

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