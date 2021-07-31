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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri helikopterden inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgeleri helikopterden inceleyerek, çalışmalar ile ilgili brifing aldı.

Mehmet Tosun   | 31.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri helikopterden inceledi Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik ederek bilgi verdi.

Erdoğan çalışmalara ilişkin brifing aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing de aldı.

Brifingde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.

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