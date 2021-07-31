Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri helikopterden inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgeleri helikopterden inceleyerek, çalışmalar ile ilgili brifing aldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik ederek bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri helikopterden inceledi https://t.co/o2qVGdjZOC pic.twitter.com/ymtVDNbZOX— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 31, 2021
Erdoğan çalışmalara ilişkin brifing aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing de aldı.
Brifingde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililer de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.