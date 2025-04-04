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Bakan Güler, Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hafter'i ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Khalifa Hafter'i kabul etti.

Utku Şimşek  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Bakan Güler, Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hafter'i ağırladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Khalifa Hafter'i kabul etti." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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