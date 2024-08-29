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Bakan Güler, 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerle video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı ana ve ast birliklerle video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

İsa Toprak  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Bakan Güler, 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı birliklerle video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de temaslarda bulunan Bakanı Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı ana ve ast birlikler ile video telekonferans toplantısı gerçekleştiren Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak terörle mücadelede yapılacaklara ilişkin talimatlar verdi.

Birlik komutanlarına seslenen Güler, bu yılki Yüksek Askeri Şura atamalarıyla görevlerine başlayan komuta heyetine yeni görevlerinde başarı diledi.

Her türlü tehdidi sınırlara dayanmadan kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde, yurt dışında yürütülen terörle mücadele harekatlarının başarıyla devam ettiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Fiziksel ve psikolojik alanda sürdürülen aralıksız operasyonlar sonucu terör örgütünün kırsal kadrolarına katılım neredeyse durmuş ve teslim olan terörist sayısında da ciddi manada artışlar meydana gelmiştir. Sınır ötesinden ülkemize tehdit olan terörist kaynaklar bertaraf edilmiş ve sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanarak terör örgütü yurt içinde bitme noktasına getirilmiştir. Bundan sonraki süreçte de şu ana kadar sahada tesis ettiğimiz kontrolün daha da geliştirilmesi ve genişletilmesiyle terör örgütünün eylem ve hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak, alanda mutlak hakimiyet tesis edilecektir."

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