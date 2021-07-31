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Bakan Gül: Konya'daki silahlı saldırının etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var

Adalet Bakanı Gül, Konya'daki silahlı saldırı ile ilgili, "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." dedi.

Zehra Melek Çat   | 31.07.2021
Bakan Gül: Konya'daki silahlı saldırının etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var

Konya

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'nın Meram ilçesinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden yedi vatandaşın yakınlarına taziye ziyareti sonrası yaptığı açıklamada,  silahlı saldırı ile ilgili, "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." ifadesini kullandı.

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