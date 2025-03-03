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Bakan Göktaş: Bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını sağladıklarını belirterek, "Bu ay içerisinde yapacağımız yeni bir atamanın müjdesini de sizlere paylaşmak isterim." dedi.

Ahmet Buğra Olaç  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Bakan Göktaş: Bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık Fotoğraf: Dilara İrem Sancar - AA

TBMM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen şehit aileleri ve gazilerle iftar programında şehitleri rahmetle yad etti, gazilere hürmetlerini sundu.

Şehitlerin ve gazilerin hayatlarının tarihe altın harflerle kazındığını belirten Göktaş, "Bu destanın her satırında, fedakarlığın, cesaretin ve inancın izleri var. Bugün, soframızda kahramanlarımıza duyduğumuz derin saygı ve minnet var. Bu ay, bizlere birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sunuyor. Tıpkı sizlerin gösterdiği o sarsılmaz vatan sevgisi gibi. Her adımınız, her mücadele hikayeniz, bizler ve gelecek nesiller için yol gösterici olmuştur. Sizlerin duasıyla yol alıyoruz. Gece gündüz demeden, ülkemizin güzel yarınları için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir." sözlerini anımsatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bizler de bu emaneti korumak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Şehitlerimizin siz kıymetli aileleri, gazilerimizin her daim yanında oluyoruz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma pek çok alanda hizmetlerimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bu doğrultuda attığımız en kıymetli adımlardan biri kamuda istihdam hakkının kapsamının genişletilmesidir. Böylece bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık. Bu ay içerisinde yapacağımız yeni bir atamanın müjdesini de sizlere paylaşmak isterim. Diğer yandan terör mağduru sivil vatandaşlarımızın, şehitlerimizin kıymetli anneleri ve babalarının şartsız aylık hakkından yararlanmalarını sağladık. Bunun yanı sıra yaptığımız 724 bin ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yanlarında olmaya gayret ettik."

"Milletimiz, sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacak"

Göktaş, gazilerin ve şehit yakınlarının ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırdıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Türk Hava Yolları ve AJet ile yaptığımız işbirlikleriyle hava yolu ulaşımında yüzde 50 indirim imkanı sağladık." dedi.

Gazilere ve şehit yakınlarına sağlık alanında öncelikli randevu alma imkanı sunduklarını dile getiren Göktaş, "Ülkemizin dört bir yanında 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile gençlerimizi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getiriyoruz. 2025 Aile Yılı kapsamında bu ziyaretlerimizi daha da artıracağız. Sosyal hizmetlerimizle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Evladını, eşini, kardeşini kaybetmenin zorluğunu kelimelerle tarif etmenin mümkün olmadığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Ancak bilmelisiniz ki şehitlerimizin bıraktığı onurlu miras, milletimizin yüreğinde sonsuza dek yaşayacak. Onların isimleri dualarımızda, hikayeleri hafızalarımızda var olmaya devam edecek. Sizler bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşamamızı sağlayan kahramanlarsınız. Vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi olarak gençlerimize örnek olmaya devam ediyorsunuz. Milletimiz, sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacak. Ecdadımızın, şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin uğruna bedeller ödediği bu güzel ülke için var gücümüzle çalışacağız."

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