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Bakan Göktaş, Brüksel'de çalıştığı aile marketinde 24 yıl sonra yeniden kasaya geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Belçika’nın başkenti Brüksel'de ziyaret ettiği Türk mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı, lise ve üniversite dönemlerinde çalıştığı aile marketinde 24 yıl sonra yeniden kasaya geçti.

Sarp Özer, Selen Valente Rasquinho  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Bakan Göktaş, Brüksel'de çalıştığı aile marketinde 24 yıl sonra yeniden kasaya geçti Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Mahinur Özdemir Göktaş, "Belçika'ya Türk göçünün 60. Yılı" kapsamında düzenlenen etkinliklere katılmak üzere geldiği Brüksel'de Schaerbeek ilçesinde Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı mahallede vatandaşları ziyaret etti.

Türklere ait işletmelere uğrayan Göktaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ailesine ait markete de giden Bakan Göktaş, burada yeniden kasaya geçti.

Göktaş kasa başında gazetecilere yaptığı açıklamada, liseye gittiği dönemde ailesinin bu marketi devraldığını belirterek, "1998 yıllarıydı, annem kardeşime hamileydi. Hafta sonu olduğunda burada çalışıyor, aileme destek oluyordum." dedi.

24 sene sonra tekrar kasaya geçmenin kendisini duygulandırdığını, geçmişe götürdüğünü anlatan Bakan Göktaş, "Vatandaşlarla sohbet ederek, görüşerek, onları dinleyerek bir bakıma siyaseti burada öğrendim. Üniversiteyi bitirene kadar da cumartesi ve pazar burada çalışmaya devam ettim. Burası benim için çok kıymetli, buralara gelmemde önemli bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

"Sizlerin bir kızı, kardeşi olarak her zaman gönlüm sizlerle olacak"

Mahallede bulunan Fatih Camisi'nin lokalinde vatandaşlarla buluşan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Göktaş, Brüksel'deki Türk toplumu ile gönül bağının her zaman devam ettiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlerin bir kızı, kardeşi olarak her zaman gönlüm sizlerle olacak." diye konuştu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Belçika'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek çıktığını anımsatan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da selamını getirdiğini aktardı.

Bakan Göktaş'a Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ve Başkonsolos Umut Deniz de eşlik etti.

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