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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve TBMM hukuk heyeti, Lahey’de Türkiye’nin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusunun ardından açıklamalarda bulunuyor. Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve futbolcusu Moritz Oswald, Papara Park'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor. RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve futbolcusu Deniz Türüç, Mikheil Meskhi Stadı'nda UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
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Gündem

Bakan Fidan, uluslararası toplumun, İsrail ve destekçilerine baskı kurmasının gerekliliğini vurguladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasının şart olduğunu belirterek, İsrail ve destekçilerine baskı kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Gökhan Çeliker  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Bakan Fidan, uluslararası toplumun, İsrail ve destekçilerine baskı kurmasının gerekliliğini vurguladı

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olmak için hazırlanan dosyasını sunmasına ilişkin, X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, soykırım davasına müdahillik başvurusunu sunduğunu kaydeden Fidan, "İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor. (Gazze'deki) Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir." ifadesini kullandı.

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