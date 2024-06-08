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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Bakan Fidan: Gazze, uluslararası sistemin aczini ve yetersizliğini de tüm çıplaklığıyla göstermiştir

Bakan Hakan Fidan, "Ukrayna'da işgale karşı çıkanlar, Filistin'de ise işgale direnmeyi suç sayıyor. Gazze, uluslararası sistemin aczini ve yetersizliğini de tüm çıplaklığıyla göstermiştir" dedi.

Büşranur Koca, Muhammet Tarhan, Faruk Hanedar  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Bakan Fidan: Gazze, uluslararası sistemin aczini ve yetersizliğini de tüm çıplaklığıyla göstermiştir

İstanbul

Bakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Bir milyarı aşkın Müslüman nüfusa sahip D-8 ülkeleri olarak İstanbul'da Filistinli kardeşlerimize destek olmak için bir araya geldik." ifadesini kullandı.

D-8 olarak bugün tarihi bir rol üstlendiklerini belirten Fidan, "Gazze’deki İsrail zulmü karşısında sessiz kalmadığımızı, sessiz kalamayacağımızı, İstanbul'da hep birlikte tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Çağrımıza icabet eden tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

08.06.2024

D-8'in 27 yıl önce eski başbakanlardan Necmettin Erbakan öncülüğünde ekonomik işbirliği için kurulduğunu hatırlatan Fidan, "Bununla birlikte Filistin davası, öteden beri hepimizin ortak paydasıdır. İstanbul'daki bu toplantıda Gazze'deki vahşetin sona ermesi için neler yapabileceğimizi ele aldık. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Fidan, Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması ve Gazzelilere insani yardımların ulaştırılması için ellerindeki tüm imkanların seferber edileceğini belirterek, "İsrail işgalinin durdurulması ve iki devletli çözüm için var gücümüzle çalışacağız. Fundamentalist (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti, ateşle oynamaya devam ediyor. Netanyahu, kendi halkı dahil, bölgedeki herkesin geleceğini tehlikeye atmaktan çekinmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır ve Katar'ın taraflar arasındaki arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade eden Fidan, "Türkiye olarak bu müzakerelere her türlü katkıyı verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Grup olarak da bu kararı aldık." dedi.

"Gazze, uluslararası sistemin aczini ve yetersizliğini de tüm çıplaklığıyla göstermiştir"

Fidan, "İsrail’in müzakerelerde sürekli oyunbozanlık yapması, ateşkese yanaşmaması, kendisini kayıtsız şartsız destekleyenlere artık ciddi maliyetler üretiyor. Gazze'de yaşanan trajedi, bazı ülkelerin iki yüzlülüğünü ifşa etti." diye konuştu.

"Ukrayna'da işgale karşı çıkanlar, Filistin'de ise işgale direnmeyi suç sayıyor. Gazze, uluslararası sistemin aczini ve yetersizliğini de tüm çıplaklığıyla sergilemiştir." diyen Fidan, bir devlete sahip bulunmanın Filistinlilerin en doğal hakkı olduğuna işaret etti.

Fidan, Filistin'in dünya ülkelerinin büyük bölümü tarafından tanındığını vurgulayarak, "Ama ABD’nin vetosu yüzünden Birleşmiş Milletlere tam üye olamıyor. D-8 ülkeleri olarak, bu adaletsizliğin behemehal son bulmasını istiyoruz. Bu tür adaletsizliklere karşı çıkan, ilkeli ve hakkaniyetli davranan tüm ülkeleri takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Filistin konusunda da hep birlikte hareket etme konusunda kararlıyız"

Avrupa Birliği’ndeki bazı ülkelerin cesur bir tavırla Filistin’e destek çıkmalarını umut ışığı olarak gördüklerini belirten Fidan, şunları söyledi:

"Aynı şekilde Batı kamuoyunun, hükümetlerin aksine, İsrail’in uyguladığı vahşete isyan etmesi de geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. İsrail, giderek yalnızlaşıyor. D-8 ülkeleri olarak bizler, sadece ekonomik işbirliğinde değil Filistin konusunda da hep birlikte hareket etme konusunda kararlıyız."

Fidan, yayımlanan ortak bildirinin bunun tezahürü olduğuna işaret ederek, "Çözümü başkalarından beklemiyoruz. Çözüm için buluşuyor, birlikte istişare ediyor, hep birlikte yol alıyoruz." diye konuştu.

Bakan Fidan, "Ortak Bildiri’de yer alan somut adımlar, İsrail üzerindeki baskıyı artıracak ve Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacaktır. D-8 ülkeleri olarak İstanbul’da aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, kararların takipçisi olacağımızı belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

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